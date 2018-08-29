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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

DHA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Birkaç aydır küresel ekonomide Amerika merkezli ciddi bir türbülans dönemi yaşıyoruz.

DHA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Birkaç aydır küresel ekonomide Amerika merkezli ciddi bir türbülans dönemi yaşıyoruz. Neredeyse dünyadaki bütün ülkeler etkileniyor" dedi.

ANKARA (DHA)

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