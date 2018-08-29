DHA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı devam eder mi?) "Bu ittifakın kıymetli olduğunu hep söylüyoruz. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik" dedi.



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