HABER

flaş//2

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahı ile gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. 'Döviz kuru ne olacak?' diyenler varsa cevabımız; bu da geçer yahu olacaktır" dedi.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Suriyeli çift üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdiSuriyeli çift üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi
ABD'li McGurk, İran yanlısı Iraklı lider Amiri ile görüştüABD'li McGurk, İran yanlısı Iraklı lider Amiri ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia

Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek, 4. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.