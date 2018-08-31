DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahı ile gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. 'Döviz kuru ne olacak?' diyenler varsa cevabımız; bu da geçer yahu olacaktır" dedi.

