Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Trump'\u0131n Suriye konusuna bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131, buradan \u00e7ekilme konusundaki kararl\u0131\u011f\u0131 bizim refarans noktam\u0131z olmaya devam ediyor.Beyaz \u00f6rt\u00fcn\u00fcn do\u011fayla m\u00fcthi\u015f uyumuAkseki'de 30 mahalle yolu kapand\u0131, Alacabel'de kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 1,5 metre oldu180 ku\u015f \u00e7e\u015fidinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Yayla G\u00f6l\u00fc buz tuttu
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