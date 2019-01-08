AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Faz\u0131l Say'\u0131n konserine kat\u0131lmak istiyor. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n program\u0131nda bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 takdirde konsere olumlu kar\u015f\u0131l\u0131k vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaKar Besni-Gaziantep yolunu trafi\u011fe kapad\u0131, uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftuGemlik Belediye Ba\u015fkan\u0131, pazar yerinde file da\u011f\u0131tt\u0131
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