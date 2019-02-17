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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:30 | Son Güncelleme

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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