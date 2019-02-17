Hatay Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa Ate\u015f, a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc hastanede yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Ate\u015f'in \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131\u0130mamo\u011flu Zeytinburnu'nda se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131ld\u0131Enerji Bakan\u0131 D\u00f6nmez \u00dcsk\u00fcdar'da \u00e7orba da\u011f\u0131tt\u0131
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