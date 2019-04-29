Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Suriye'de ya\u015fanan g\u00fcncel geli\u015fmeler hakk\u0131nda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu. \u0130stedi\u011fi her ki\u015fi olabiliyor! Ak\u0131l almaz de\u011fi\u015fimMarmaris'te turizm g\u00fcvenlik ve bilgilendirme toplant\u0131s\u0131Eski Alman Cumhurba\u015fkan\u0131ndan \u0130mamo\u011flu'na tebrik ziyareti
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