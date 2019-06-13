Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, yeni askerlik d\u00fczenlemesine ili\u015fkin: G\u00fcvenlik zaaf\u0131n\u0131n olu\u015fmas\u0131 s\u00f6z konusu de\u011fil. TSK\u2019y\u0131 daha aktif, g\u00fc\u00e7l\u00fc hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.\u00d6zelliklerini g\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte en iyi oyuncu notebook G\u00dcNCELLEME - Otoyol in\u015faat\u0131ndan 250 bin liral\u0131k kablo h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131Temizlik personelinden arac\u0131n zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in brandal\u0131 \u00f6nlem (2)
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