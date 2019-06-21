MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli: MHP, 23 Haziran se\u00e7imiyle ilgili son haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 Yenikap\u0131 ruhuna tam ve eksiksiz bir \u015fekilde ba\u011fl\u0131 kalarak s\u00fcrd\u00fcrmektedir.PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliSava\u015ftan gelip, PA\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesini bitirdilerKars\u2019ta ya\u011fmur 10 dakikada i\u015fyerlerini sular alt\u0131nda b\u0131rakt\u0131
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