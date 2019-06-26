Edirne' nin Meri\u00e7 il\u00e7esinde ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan panelvan minib\u00fcs\u00fcn devrilmesi sonucu 10 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 30 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi..PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!Edirne\u2019de d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan ara\u00e7 kaza yapt\u0131\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Van'da 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi
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