Edirne' nin Meri\u00e7 il\u00e7esinde ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan panelvan minib\u00fcs\u00fcn devrilmesi sonucu 10 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 30 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi..5 g\u00fcnd\u00fcr izliyorlar ama yakla\u015fam\u0131yorlar! 'B\u00f6ylesiyle ilk kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m'Edirne\u2019de d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan ara\u00e7 kaza yapt\u0131\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Van'da 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi
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