D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, AB D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler ve G\u00fcvenlik Y\u00fcksek temsilcisi ve AB Komisyonu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Federica Mogherini ile Do\u011fu Akdeniz konusunda telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.G\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! Mahkeme karar\u0131yla zam yapt\u0131Gaziosmanpa\u015fa\u2019da 15 Temmuz \u015fehitlerini anma t\u00f6reni d\u00fczenlendiKazada \u00f6len 2 gen\u00e7 an\u0131s\u0131na spor kompleksi
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