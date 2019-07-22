D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Do\u011fu Akdeniz konusunda: AB \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak yerine Rum kesimini tatmin etmek i\u00e7in kararlar al\u0131rsa biz oradaki etkinli\u011fimizi daha da artt\u0131r\u0131r\u0131z.PARTNERKeyifli vakit ge\u00e7irme k\u0131lavuzu\u0130zmirli i\u015f adam\u0131 3 sikke ile ba\u015flad\u0131, 11 bin 350 eserli koleksiyona ula\u015ft\u0131Beyo\u011flu ile G\u2019ijduvon aras\u0131nda karde\u015f \u015fehir anla\u015fmas\u0131 imzaland\u0131
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