Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda: AB çözüm bulmak yerine Rum kesimini tatmin etmek için kararlar alırsa biz oradaki etkinliğimizi daha da arttırırız.



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