K\u00fclt\u00fcr Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak \u00fczere gitti\u011fi Ahlat' tan Van' \u0131n Erci\u015f il\u00e7esine ge\u00e7erken otomobiliyle kaza yapt\u0131. Kazada a\u011f\u0131r yaralanan Dursun' un hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi .T\u00fcrkiye'de 24. s\u0131raya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapm\u0131yorSalda G\u00f6l\u00fc davas\u0131nda karar!Mersin i\u00e7in sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131
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