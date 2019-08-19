Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun' un hayatını kaybettiği bildirildi .

