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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kültür Bakan Yardımcısı Prof.

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun' un hayatını kaybettiği bildirildi .

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