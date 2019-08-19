K\u00fclt\u00fcr Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak \u00fczere gitti\u011fi Ahlat' tan Van' \u0131n Erci\u015f il\u00e7esine ge\u00e7erken otomobiliyle kaza yapt\u0131. Kazada a\u011f\u0131r yaralanan Dursun' un hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi .Yeni ke\u015ffedildi! Bu tepelerin ard\u0131nda \u00f6yle bir yer gizli ki...Eczac\u0131-Aktar tart\u0131\u015fmas\u0131Salda G\u00f6l\u00fc davas\u0131nda karar!
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