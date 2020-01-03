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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı mevkinde Doğu Ekspresi'nin bir vagonunu, Motor Durağı İstasyonu'na yaklaşırken devrildi.

Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı mevkinde Doğu Ekspresi'nin bir vagonunu, Motor Durağı İstasyonu'na yaklaşırken devrildi. Trenin boş olduğu belirtildi.

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