Ankara'da Yenimahalle il\u00e7esinde Anadolu Bulvar\u0131 mevkinde Do\u011fu Ekspresi'nin bir vagonunu, Motor Dura\u011f\u0131 \u0130stasyonu'na yakla\u015f\u0131rken devrildi. Trenin bo\u015f oldu\u011fu belirtildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00d6n\u00fcndeki kap\u0131y\u0131 fark etmeyince...Ba\u011fc\u0131lar'da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinden h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapan \u015f\u00fcpheli kamerada\u00a0Diyarbak\u0131r\u2019da 708 y\u0131ll\u0131k han\u00e7er ele ge\u00e7irildi
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