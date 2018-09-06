DHA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Rahip Brunson davasının savcısının görev yerinin değişmesine ilişkin haberlere yönelik, "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" dedi.

