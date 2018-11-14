HABER

flaş//3

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin: "CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin: "CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Olumlu karşılıyoruz."

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Kapkaç anı güvenlik kamerasındaKapkaç anı güvenlik kamerasında
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlanıyorLastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'te intihar girişimi

Meclis'te intihar girişimi

İstanbul'da üniversite laboratuvarında patlama! Yaralılar var

Üniversitede korkutan patlama: 3 yaralı

Küçük kıza camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Bu sözler çok konuşulacak! 'Bana bir daha mektup yazma'

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Asırlık handa büyük tehlike! Pisa Kulesi de eğri ama...

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.