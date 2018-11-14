AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin: "CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Olumlu karşılıyoruz."



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