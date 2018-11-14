AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, T\u00fcrk\u00e7e ezan tart\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin: "CHP ezana sald\u0131ran bu \u015fahs\u0131 disiplin kuruluna sevk ederek do\u011fru bir i\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. Olumlu kar\u015f\u0131l\u0131yoruz."PARTNEREvlenece\u011finiz ki\u015fide bulunacak \u00f6zelliklerKapka\u00e7 an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131ndaLastik-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Karacan son yolculu\u011funa u\u011furlan\u0131yor
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