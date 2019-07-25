MSB: 6 ayl\u0131k hizmet s\u00fcresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin y\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn tamam\u0131n\u0131n terhis edilerek g\u00fcvenli bir \u015fekilde memleketlerine g\u00f6nderilmesi sa\u011fland\u0131..G\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131! Fiyat\u0131 ise...4. kattan d\u00fc\u015fen \u00e7ocuk \u00e7ama\u015f\u0131r telleri sayesinde \u00f6l\u00fcmden kurtulduMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan S-400 ve Patriot a\u00e7\u0131klamas\u0131
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