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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

MSB:  6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli  bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı..

MSB: 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı..

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