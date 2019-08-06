Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Sondaj ad\u0131 alt\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen gasp ve sabotaj giri\u015fimlerine kay\u0131ts\u0131z kalamay\u0131z. Hem \u00fclkemizin, hem de K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin me\u015fru haklar\u0131n\u0131 sonuna kadar koruyaca\u011f\u0131z" dedi.PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130lk kez konu\u015ftuDa\u011fda bulduklar\u0131 hasta da\u011f ke\u00e7isini s\u0131rtlar\u0131nda ta\u015f\u0131yarak k\u00f6ye getirdilerDiyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f, en ya\u015fl\u0131 hac\u0131 aday\u0131 ile bir arada
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