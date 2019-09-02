Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye’nin 'hukuk devleti’ niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye’nin 'hukuk devleti’ niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz."
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