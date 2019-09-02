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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye’nin 'hukuk devleti’ niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye’nin 'hukuk devleti’ niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz."

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