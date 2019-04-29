Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: OHAL'in kalkmas\u0131ndan bug\u00fcne kadar bakan onay\u0131 ile 1425 personel hakk\u0131nda ihra\u00e7 i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f, 150 emekli personelin r\u00fctbeleri geri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.PARTNERBel ve s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 \u00e7ekiyorsan\u0131z bir de bunu deneyinPSM Caz Festivali\u2019nde Bobby McFerrin\u2019e T\u00fcrk Chromas Korosu e\u015flik edecekYeni Ba\u015fkan Zelenskiy\u2019e K\u0131r\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum