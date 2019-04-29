Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: OHAL'in kalkmas\u0131ndan bug\u00fcne kadar bakan onay\u0131 ile 1425 personel hakk\u0131nda ihra\u00e7 i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f, 150 emekli personelin r\u00fctbeleri geri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Yar\u0131m as\u0131rd\u0131r Murat 124 sevdas\u0131ndan vazge\u00e7ilmiyor15 Temmuz'dan bug\u00fcne kadar 16 bin 540 personel ihra\u00e7 edildiPSM Caz Festivali\u2019nde Bobby McFerrin\u2019e T\u00fcrk Chromas Korosu e\u015flik edecek
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