Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.

