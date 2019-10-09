Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.
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