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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:05 | Son Güncelleme

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DHA: Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi.

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Kilis bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kilis bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Kayseri bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kayseri bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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