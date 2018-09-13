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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

DHA: Meteoroloji: İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağması bekleniyor.

DHA: Meteoroloji: İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağması bekleniyor.

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