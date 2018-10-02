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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 08:31 | Son Güncelleme

DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı varİstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var
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