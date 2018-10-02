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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Fash!

Fash!

DHA: İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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