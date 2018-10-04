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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:18 | Son Güncelleme

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Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AB referandum)Arkadaşlarımla bir masaya yatıralım 'tamam' denirse adımı atarız.

PARTNERTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyorTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyor
/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, kitaplarını imzaladıZonguldak Valisi Ahmet Çınar, kitaplarını imzaladı
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