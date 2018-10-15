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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

DHA: Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

DHA: Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Kilosu ile dalga geçen kız arkadaşa inat 120 kilo verdiKilosu ile dalga geçen kız arkadaşa inat 120 kilo verdi
ek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyorek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
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