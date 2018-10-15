HABER

flash!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

DHA: Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

DHA: Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

PARTNERAralarında problem kalmamışAralarında problem kalmamış
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladıAğrı'dan kötü haber! Mayın patladı
Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'Japon' eşek arısı uyarısıTarım ve Orman Müdürlüğünden 'Japon' eşek arısı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.