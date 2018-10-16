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DHA: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapan ekipler konsolosluktan ayrılıyor.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı
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