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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:24 | Son Güncelleme

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DHA: Başkonsolosluk binası önüne konulan güvenlik bariyerleri bu akşam arama yapılmayacağında kaldırılmaya başlandı.

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