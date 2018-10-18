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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 05:18 | Son Güncelleme

Flash!

Flash!

DHA: Konsolosluktaki olay yeri inceleme ekiplerinin araması sona erdi. Ekipler ayrılıyor.

PARTNERMağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...Mağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...
Konutta arama yapan ekipler konsolosluğa geldiKonutta arama yapan ekipler konsolosluğa geldi
Ara Güler'in keşfettiği kent: AphrodisiasAra Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias
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