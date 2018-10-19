HABER

flash!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

  DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Yıldız Teknik Üniversitesi önünde sigara tartışması!Yıldız Teknik Üniversitesi önünde sigara tartışması!
Günlük burç yorumları: 19 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 19 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Cinci hoca sosyal medyayı karıştırdı

Cinci hoca sosyal medyayı karıştırdı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Aile boyu terörist!

Aile boyu terörist!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.