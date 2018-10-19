DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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