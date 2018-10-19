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DHA: Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanlarından 20 kişinin ifadesi alındı. Toplamda 45 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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