DHA: Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı istanbul Başkonsolosluğu'nda bulunduğu sırada kendisiyle şüpheliler arasında cerayan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur

