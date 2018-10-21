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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

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Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım.

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