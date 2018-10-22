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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinerek Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etmişler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele almışlardır.

