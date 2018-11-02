flash
DHA: Ümraniye'deki göçükte Güray Halat'ın cesedine ulaşıldı.
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum