DHA: Savc\u0131 Mehmet Selim Kiraz'\u0131n \u015fehit oldu\u011fu olayla ilgili davada firari 9 san\u0131k hakk\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclten \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na, tutuklu san\u0131klar\u0131n ise tutukluluk hallerinin devam\u0131na karar verildi.Hem\u015fireli\u011fi b\u0131rak\u0131p porno y\u0131ld\u0131z\u0131 oldu! \u0130\u015fte son hali...\u015eehit Savc\u0131 Mehmet Selim Kiraz'\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili 9 san\u0131k hakk\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclten!Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erdil: Siyasal \u015fiddet ve ter\u00f6r\u00fc \u00f6nlemek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrecek
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