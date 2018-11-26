Flash!\nDHA: \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131: Helikopterin d\u00fc\u015fmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan ki\u015filerin tespiti ve haklar\u0131nda yasal gere\u011finin yap\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla soru\u015fturma titizlikle y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor.10 bin y\u0131ll\u0131k T\u00fcrk kabilesi: Dukhalar...Ayvansaray'da metrob\u00fcs ar\u0131zas\u0131: Zincirlikuyu y\u00f6n\u00fcnde seferler 15 dakika durdu\u00c7orlu Deresi, kirlilikten griye boyand\u0131
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