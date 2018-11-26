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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:31 | Son Güncelleme

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DHA: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturma titizlikle yürütülüyor.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Ayvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durduAyvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durdu
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