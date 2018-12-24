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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

  DHA: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. 

DHA: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildiOperasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi
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