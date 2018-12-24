DHA: \u0130stanbul Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, S\u0131rbistan-Bulgaristan s\u0131n\u0131r\u0131nda 500 bin uyu\u015fturucu hap ele ge\u00e7irdi.\u0130nce bel i\u00e7in kaburgalar\u0131n\u0131 bile ald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131! Ama \u015fimdiki halini g\u00f6ren inanamad\u0131! Bu ne hal Sophia...Operasyon! Sar\u0131 yelek ve k\u0131rm\u0131z\u0131 yelekler ele ge\u00e7irildi\u0130stanbullular dikkat! Baz\u0131 seferler iptal edildi
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