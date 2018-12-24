DHA: S\u0131la'y\u0131 darp ile su\u00e7lanan Ahmet Kural hakk\u0131nda 5 y\u0131la kadar hapis istemiyle haz\u0131rlanan iddianame kabul edildi. \u0130lk duru\u015fma 7 Mart'ta g\u00f6r\u00fclecek.Manisa\u2019da tek g\u00f6zl\u00fc, burunsuz ve \u00e7enesiz do\u011fan buza\u011f\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131FET\u00d6 \u00fcyeli\u011finden yarg\u0131lan\u0131yordu! \u0130brahim Cerrah i\u00e7in 12 y\u0131l hapisBa\u015fsavc\u0131l\u0131k'tan M\u00fcjdat Gezen ve Metin Akp\u0131nar a\u00e7\u0131klamas\u0131
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