DHA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kartal'da 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.
CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!
Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti
İstanbul'da korkutan patlama!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum