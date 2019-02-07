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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:57 | Son Güncelleme

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

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