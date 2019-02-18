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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

DHA: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi.

DHA: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.

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